Hadise'ye ikinci haciz şoku!

Hadise hakkında Bodrum’da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu. Ünlü şarkıcı Hadise borcun kısa zamanda ödeneceğini taahhüt ederek haczi durdurdu

Magazin - 27.04.2018 09:46
Hadise'ye ikinci haciz şoku!
Bodrum’da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından hakkında haciz işlemi başlatılan Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu.

OTOMOBİL ŞOKU...

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak’ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj’ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı. Dava sonuçlanmamışken ünlü popçu bu kez ablası Hülya Açıkgöz’ün 200 bin TL’lik ödenmeyen otomobil borcu nedeniyle hacizlik oldu.

ÖDEME SÖZÜ VERDİ

Haciz memurları ve avukatlar haciz işlemleri için önceki gün Hadise’nin Beşiktaş’taki ofisine gitti. İşlemler yaklaşık üç saat sürerken ünlü şarkıcının avukatları ofise gelerek alacaklılarla uzlaşmaya çalıştı. Uzun görüşme trafiği sonrası borcun kısa zamanda ödeneceği taahhüt edilince haciz durduruldu. (Kaynak: haberturk.com)

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