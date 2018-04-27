Hadise'ye ikinci haciz şoku!

Magazin - 27.04.2018 09:46

Bodrum’da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından hakkında haciz işlemi başlatılan Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu.HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak’ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj’ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı. Dava sonuçlanmamışken ünlü popçu bu kez ablası Hülya Açıkgöz’ün 200 bin TL’lik ödenmeyen otomobil borcu nedeniyle hacizlik oldu.Haciz memurları ve avukatlar haciz işlemleri için önceki gün Hadise’nin Beşiktaş’taki ofisine gitti. İşlemler yaklaşık üç saat sürerken ünlü şarkıcının avukatları ofise gelerek alacaklılarla uzlaşmaya çalıştı. Uzun görüşme trafiği sonrası borcun kısa zamanda ödeneceği taahhüt edilince haciz durduruldu. (Kaynak: haberturk.com)