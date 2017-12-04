Hadise'ye büyük şok!

Dedikodu - 04.12.2017 14:54

Hadise, "Sıfır Tolerans" şarkısının klibi için Fransız model Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. İkili arasında çıkan aşk dedikoduları Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'e sorulmuştu, o da "Birbirlerini tanıma aşamasındalar" cevabını vermişti. Abla Açıkgöz ayrıca bu ilişkiyi onayladığını da söylemişti.Hadise'nin yeni sevgilisi Aurelien Muller'in Amerikalı bir modelle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Meğer Muller sevgilisiyle olan fotoğrafları 'aşk, sevgilim' mesajıyla sosyal medya hesaplarında paylaşmış.Hadise'nin bu aşktan haberi olup olmadığı ise merak konusu oldu. "Reklam aşkı" dedikoduları çıkarken, 'Duymayan Kalmasın' isimli magazin programında Hadise'nin Muller ile aşk yaşamadığı ama reklam için bu şekilde söylentiler çıkartıldığı iddia edildi.