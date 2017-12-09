Hadise'nin göbeğinde Soner Sarıkabadayı'nın ne işi var?
Hadise, 2017 İngiliz Moda Ödülleri törenindeki transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Hadise'nin transparan elbisesindeki ilginç detay sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
Magazin - 09.12.2017 16:33
Nedret Taciroğlu'nun imzasını taşıyan elbisenin karın kısmındaki dekolte sosyal medyada gündem oldu.
Soner Sarıkabadayı'ya benzetilen dekolteyle ilgili ilginç yorumlar yapıldı.
Bir kullanıcı ise "Hadise'nin göbeğinde Soner Sarıkabadayı'nın ne işi var?" diye sordu. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
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