Magazin - 09.12.2017 16:33

Londra 'Hadise'si

Hadise'ye büyük şok!

Nedret Taciroğlu'nun imzasını taşıyan elbisenin karın kısmındaki dekolte sosyal medyada gündem oldu.Soner Sarıkabadayı'ya benzetilen dekolteyle ilgili ilginç yorumlar yapıldı.Bir kullanıcı ise "Hadise'nin göbeğinde Soner Sarıkabadayı'nın ne işi var?" diye sordu. (Kaynak: hurriyet.com.tr)