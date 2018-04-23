Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

Coachella Festivali’nden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Hadise'nin zayıf görüntüsü olay olmuştu. Önceki gün Maltepe'de konser veren Hadise kilolu görüntüsüyle şoke etti. Akıllara "O fotoğraflar photoshop muydu" sorusu geldi.

Magazin - 23.04.2018 10:04
Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?
Hadise geçtiğimiz gün Maltepe'de bir AVM'de konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınan ve basın toplantısını iptal eden Hadise konser esnasında da sahne önünden fotoğraf çekilmesini de engelledi. Görevliler, basın mensuplarını “Hadise Hanım yakın plan fotoğraf istemiyor” diyerek uzaklaştırdı. Amerika'da düzenlenen Coachella Festivali’ne giden Hadise'nin buradan paylaştığı fotoğraflar olay olmuş ve zayıf görüntüsü dikkatlerden kaçmamıştı. Ama gerçeğin fotoğraflardaki gibi olmadığı ortaya çıktı. Önceki gün verdiği konserde kilolarıyla görenleri bir hayli şaşırtan Hadise 'O fotoğraflar photoshop muydu' yorumlarına neden oldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
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