Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

Magazin - 23.04.2018 10:04

Hadise geçtiğimiz gün Maltepe'de bir AVM'de konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınan ve basın toplantısını iptal eden Hadise konser esnasında da sahne önünden fotoğraf çekilmesini de engelledi. Görevliler, basın mensuplarını “Hadise Hanım yakın plan fotoğraf istemiyor” diyerek uzaklaştırdı. Amerika'da düzenlenen Coachella Festivali’ne giden Hadise'nin buradan paylaştığı fotoğraflar olay olmuş ve zayıf görüntüsü dikkatlerden kaçmamıştı. Ama gerçeğin fotoğraflardaki gibi olmadığı ortaya çıktı. Önceki gün verdiği konserde kilolarıyla görenleri bir hayli şaşırtan Hadise 'O fotoğraflar photoshop muydu' yorumlarına neden oldu.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: