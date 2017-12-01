Hadise, Fransız modelle aşk mı yaşıyor?

Dedikodu - 01.12.2017 12:46

Hadise, "Sıfır Tolerans" şarkısının klibi için Fransız model Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Güzel şarkıcı ile yabancı model arasında aşk dedikoduları da magazin sayfalarında yer almıştı. Hadise ile Aurelien Muller önceki gün bir mekanda birlikte yemek yedi. Çifte Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz de eşlik etti. Mekan çıkışı abla Hülya Açıkgöz, "birbirlerini tanıma aşamasındalar" itirafında bulundu.Model ve oyuncu Aurelien Muller 1990 yılında Fransa’da dünyaya geldi. 27 yaşındaki modelin asıl mesleği mühendislik. Hatta Instagram hesabında bile kendini model/mühendis olarak tanıtıyor. Fransa'da yaşayan Muller, Paris'te bir çok ünlü markanın modelliğini yapıyor. Dünyada en fazla kazanan modeller arasında yer alan Aurelien Muller en büyük hayalini ise "Vogue Hommes International’da kapak olmak" diye açıklıyor.