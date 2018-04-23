Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Hacı Sabancı Instagram'dan sık sık sevgilisiyle birlikte çekilen karelerini paylaşıyor. Ünlü iş adamı geçtiğimiz gün de yine Zeynep Nazlı Kayı ile bir pozunu Instagram'a yükledi. Bir takipçisi fotoğrafın altına "Kız çok güzel de Hacı bey çok çirkin be. Zengin olmasa işi zor" mesajını yazdı. Hacı Sabancı'nın cevabı da, " Neyse bir noktadan kurtarmışım en azından. Teşekkürler" oldu.
İşadamının yorumu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Olumsuz eleştiride bulunan takipçi ise, diğer kullanıcılar tarafından adeta linç edildi.
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Hacı Sabancı'dan takipçisine cevap!
"Hacı bey çok çirkinsiniz" diye yorum yapan bir takipçisine Sabancı'nın verdiği cevap olay oldu.Sosyete - 23.04.2018 15:45
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Bağlantılar: Hacı Sabancı, Zeynep Nazlı Kayı
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