Hacı Sabancı 50 kilo verdi!

Hacı Sabancı 128 kiloya çıkınca mide ameliyatı olmuştu. İlk 1 yılda 50 kilo veren Sabancı’nın İnstagram’da paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.Hacı Sabancı’nın kebapçıda çektirdiği güneş gözlüklü fotoğrafa yorum yağdı.HAFTANIN 3 GÜNÜ AĞIRLIK ÇALIŞIYORHacı Sabancı tüm bunların dışında haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Diğer günlerde ise yürüyüş yaparak formunu korumaya devam ediyor.