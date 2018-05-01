Hacı Sabancı 128 kiloya çıkınca mide ameliyatı olmuştu. İlk 1 yılda 50 kilo veren Sabancı’nın İnstagram’da paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.
Hacı Sabancı’nın kebapçıda çektirdiği güneş gözlüklü fotoğrafa yorum yağdı.
HAFTANIN 3 GÜNÜ AĞIRLIK ÇALIŞIYOR
Hacı Sabancı tüm bunların dışında haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Diğer günlerde ise yürüyüş yaparak formunu korumaya devam ediyor.
Hacı Sabancı 50 kilo verdi!
128 kiloya çıkınca Mayıs 2017’de mide küçültme ameliyatı olmuştu. Hacı Sabancı 1 yılda 50 kilo verdi.
01.05.2018 07:00 Magazin