Hacı Sabancı 50 kilo verdi!

128 kiloya çıkınca Mayıs 2017’de mide küçültme ameliyatı olmuştu. Hacı Sabancı 1 yılda 50 kilo verdi.

01.05.2018 07:00 Magazin

Hacı Sabancı 50 kilo verdi! Hacı Sabancı 128 kiloya çıkınca mide ameliyatı olmuştu. İlk 1 yılda 50 kilo veren Sabancı’nın İnstagram’da paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

Hacı Sabancı’nın kebapçıda çektirdiği güneş gözlüklü fotoğrafa yorum yağdı.

HAFTANIN 3 GÜNÜ AĞIRLIK ÇALIŞIYOR

Hacı Sabancı tüm bunların dışında haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Diğer günlerde ise yürüyüş yaparak formunu korumaya devam ediyor.
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