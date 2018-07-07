Güzide Duran: "Ülkemi özlüyorum!"

Evlendikten sonra Los Angeles’a yerleşen Güzide Duran, tatil için Türkiye’ye geldi. Duran, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Magazin - 07.07.2018 11:14
Güzide Duran: "Ülkemi özlüyorum!"
Mimar Adnan Aksoy’la nikah masasına oturduktan sonra mankenliği bırakıp Amerika’ya yerleşen Güzide Duran, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir dönem podyumların aranılan isimlerinden olan Güzide Duran, tatil için geldiğini belirterek“Yaz sonuna kadar buradayım” dedi.

Güzide Duran, gazetecilerin “Türkiye’yi özlüyor musunuz?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: “Eşimin işlerinden dolayı Amerika’da yaşıyoruz. Oraya da alıştım ama tabii ki aklım buralarda. Sonuçta insan doğup büyüdüğü yeri özlüyor.”

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