Güzide Duran: "Ülkemi özlüyorum!"

Magazin - 07.07.2018 11:14

Ayşe Hatun Önal ile Güzide Duran tartışması alevlendi!

Ayşe Hatun Önal ve Güzide Duran kavgasına mahkemeden tokat gibi cevap!

Mimar Adnan Aksoy’la nikah masasına oturduktan sonra mankenliği bırakıp Amerika’ya yerleşen Güzide Duran, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir dönem podyumların aranılan isimlerinden olan Güzide Duran, tatil için geldiğini belirterek“Yaz sonuna kadar buradayım” dedi.Güzide Duran, gazetecilerin “Türkiye’yi özlüyor musunuz?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi: “Eşimin işlerinden dolayı Amerika’da yaşıyoruz. Oraya da alıştım ama tabii ki aklım buralarda. Sonuçta insan doğup büyüdüğü yeri özlüyor.”