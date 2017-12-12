Güzellik için Aloe Vera yetiştirin

Aloe vera bitkisinin adını duymayan, evinde süs olsun diye yetiştirmeyen kalmadı ama ne olduğundan, ne işlere yaradığını biliyor muyuz?

Güzellik - 12.12.2017 12:53

Doğanın sunduğu bu mucizevi bitki, kremler, jeller, temizleyici ve losyonlarda kullanılıyor. Cilde iyi geliyor

ve kişiye tazelenmiş hissi veriyor.



İçinde bulunan B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri başta olmak üzere 12 çeşit vitamin, kalsiyum, demir, potasyum gibi toplam 20 farklı mineral barındırırken vücudumuz için oldukça faydalı olan 18 farklı aminoasit olduğu da söyleniyor.



Özellikle kuru bir cilde sahipseniz cildinizin en büyük destekçisi. Aynı zamanda yüzün renk tonunu da düzgünleştirip, lekeler için inanılmaz bir fayda sağlıyor. Aloe vera tüketimi, antioksidan özelliği nedeniyle sinir sistemine de iyi geliyor sinirlilik, uykusuzluk gibi sorunların üstesinden kolayca gelmenize yarıyor.



YAZI: Kamuran Akdemir

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