Gülşen'den Ezgi Mola'ya: İyi ki senin gibi bir fanım var

Ezgi Mola'nın Tanınmış Kişileri Seviyorum adlı hesaptan yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Mola, bu hesaptan Gülşen ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Gülşen, bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Magazin - 07.12.2017 22:00
Gülşen'den Ezgi Mola'ya: İyi ki senin gibi bir fanım var
Ezgi Mola, sosyal medya hesabı Instagram'dan açtığı Tanınmış Kişileri Seviyorum adlı hesaptan Gülşen'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

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Gülşen, Azur için kesenin ağzını açtı!



Güzel oyuncu, paylaşımına "Gülşen ablam, seni çok seviyorum.." notunu düşmüştü. Paylaşımdan yeni haberi olan Gülşen de fotoğrafa yorum yaparak Mola'nın bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen: Evli barklı kadınım ben



Gülşen de paylaşımın altına "Aahahhah doğum günümden değil mi bu foto? Güvenlik bariyerini aşıp zorla içeri girmiştin hani. Ayy iyi ki senin gibi bir fanım var" yorumunda bulundu.

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