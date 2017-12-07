Gülşen'den Ezgi Mola'ya: İyi ki senin gibi bir fanım var

Magazin - 07.12.2017 22:00

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Ezgi Mola, sosyal medya hesabı Instagram'dan açtığı Tanınmış Kişileri Seviyorum adlı hesaptan Gülşen'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.Güzel oyuncu, paylaşımına "Gülşen ablam, seni çok seviyorum.." notunu düşmüştü. Paylaşımdan yeni haberi olan Gülşen de fotoğrafa yorum yaparak Mola'nın bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.Gülşen de paylaşımın altına "Aahahhah doğum günümden değil mi bu foto? Güvenlik bariyerini aşıp zorla içeri girmiştin hani. Ayy iyi ki senin gibi bir fanım var" yorumunda bulundu.