Gülşen o iddialara yanıt verdi!

Magazin - 07.07.2018 16:46

Gülşen'in aidat krizi!

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, 2016 yılında Zincirlikuyu’daki bir rezidanstan 15 milyon liraya dubleks daire almıştı. Her ay 5 bin lira aidat ödeyen çift, bu durumdan rahatsız olmaya başladığı ileri sürülmüştü. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'na “Başka bir eve taşınabiliriz” önerisinde bulunduğu da iddia edilmişti. Çiftin yeni ev bakmaya başladığı haberleri yayılmaya başlarken Gülşen, iddialara noktayı koydu. Önceki gün eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan ile yemek yerken görüntülenen popçu, “Evimizden gayet memnunuz. Taşınmak gibi bir niyetimiz yok” dedi.