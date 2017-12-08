Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden Gülşen, son dönemde kendisinden çok oğlu için yaptığı harcamalarla gündeme geliyor.
Ünlü popçu, önceki gün eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte 15 milyon TL'lik rezidans dairesinin bulunduğu Zorlu Center'da alışveriş yaptı. "Daha çok Azur için alışveriş yaptık" açıklamasında bulunan Gülşen'in henüz 1 yaşını doldurmayan oğlu için harcadığı para ise dudak uçuklattı.
3 SAATTE MAĞAZA MAĞAZA GEZDİ
VIP müşterisi olduğu bir mağazanın yolunu tutan 41 yaşındaki popçu, Azur için Gucci'den Kenzo'ya kadar birçok dünyaca ünlü markadan birçok giysi ve ayakkabı aldı. Oğlunun odası için abajur ve yine Azur için battaniye ile oyuncaklar da alan Gülşen'in 3 saat süren alışveriş turunda 38 bin TL harcadığı öğrenildi.
Gülşen'in doğar doğmaz adına bankada yüklü miktarda hesap da açtırdığı Azur, "Doğuştan şanslı. Umarız tüm hayatı bolluk içerisinde geçer" dedirtti.
Kaynak: takvim.com.tr
Gülşen kesenin ağzını açtı!
Gülşen, oğlu için yine kesenin ağzını açtı. Ünlü popçu, doğar doğmaz adına bankada yüklü miktarda hesap açtırdığı Azur için önceki gün toplam 38 bin TL’lik kıyafet ve oyuncak aldı.Magazin - 09.12.2017 07:00
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Bağlantılar: Gülşen, Azur Benan
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