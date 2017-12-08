Gülşen kesenin ağzını açtı!

Magazin - 09.12.2017 07:00

Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden Gülşen, son dönemde kendisinden çok oğlu için yaptığı harcamalarla gündeme geliyor.Ünlü popçu, önceki gün eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte 15 milyon TL'lik rezidans dairesinin bulunduğu Zorlu Center'da alışveriş yaptı. "Daha çok Azur için alışveriş yaptık" açıklamasında bulunan Gülşen'in henüz 1 yaşını doldurmayan oğlu için harcadığı para ise dudak uçuklattı.VIP müşterisi olduğu bir mağazanın yolunu tutan 41 yaşındaki popçu, Azur için Gucci'den Kenzo'ya kadar birçok dünyaca ünlü markadan birçok giysi ve ayakkabı aldı. Oğlunun odası için abajur ve yine Azur için battaniye ile oyuncaklar da alan Gülşen'in 3 saat süren alışveriş turunda 38 bin TL harcadığı öğrenildi.Gülşen'in doğar doğmaz adına bankada yüklü miktarda hesap da açtırdığı Azur, "Doğuştan şanslı. Umarız tüm hayatı bolluk içerisinde geçer" dedirtti.Kaynak: takvim.com.tr