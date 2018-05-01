Gülşah Saraçoğlu nişana damga vurdu!

Nişan töreninde eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu, gece boyunca Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, giydiği derin sırt dekolteli elbise ile geceye damgasını vurdu. Saraçoğlu, sosyal medyada da çok fazla beğenilen elbisesinin kumaşının ünlü bir markaya ait olduğunu ancak elbisenin kendisine ait olduğunu açıkladı.Çiçek desenli elbise tercih eden Saraçoğlu, saçlarına da elbiseyle aynı kumaştan olan bir toka ile model verdi.