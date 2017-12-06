Gülman çiftine boşanma şoku!

Gülman Grup’un sahibi Kemal Gülman’ın “Onur kırıcı davranış”, 21 yıllık eşi Feryal Gülman’ın ise “Zina” nedeniyle açtığı boşanma davasını mahkeme suçlamalar ispatlanamadığı gerekçesiyle reddetti.

Sosyete - 06.12.2017 09:30

İstanbul 6. Aile Mahkemesi, Haziran 2015 tarihli kararıyla Feryal Gülman ile Kemal Gülman’ı boşadı. Mahkeme, Feryal Gülman’ın “Zina” iddiasıyla Kemal Gülman’a açtığı 200 milyonluk tazminat ile 225 bin liralık aylık nafaka davasını, aynı şekilde Kemal Gülman’ın da “Onur kırıcı davranış” nedeniyle Feryal Gülman’a açtığı 500 bin liralık tazminat davasını reddederek çiftin boşanmasına karar verdi.



Feryal Gülman kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay da 1 Mart 2016’da kararının çelişkili olduğunu belirterek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.



Yargıtay’ın bozma ilamının ardından İstanbul 6. Aile Mahkemesi’nde “gizli” görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katıldı. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Yargıtay’ın bozma ilamını dikkate alan mahkeme, her iki tarafın da iddialarını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Mahkeme ayrıntıları gerekçeli kararda anlatılmak üzere her iki taraf avukatına da Yargıtay yolunun açık olduğunu belirtti. (Kaynak: Özge Eğrikar / hurriyet.com.tr)

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