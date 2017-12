Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!

Müzik - 08.12.2017 10:40

Gülben Ergen'in yeni şarkısı "Yansın Bakalım" 'single'ı piyasaya çıktı. Sezen Aksu imzalı şarkısına çok güvendiğini söyleyen Gülben Ergen "Sezen'in uğuruna inanıyorum. 'Yansım Bakalım'ı ilk dinlediğimde o kadar sevdim ki hemen dinleyiciyle buluşturmak istedim"Bugün piyasaya çıkan şarkının klibini ve fotoğraflarını Nihat Odabaşı‘nın çekti. “Yansın Bakalım” şarkısının düzenlemesi ise Okay Barış yaptı.DELİ GİBİ BİR ŞEYDİN HER ZAMANİLLA FARKLI, ÖZEL OLUCANVARSA VARDIR YOKSA YOKKARİZMAYI BÖYLE ÇİZDİRDİNNE KENDİNE FAYDAN DOKUNDUNE BANA BİR AN HUZUR VERDİNNASIL BİR VAKAYSAN ARTIKCANIMDAN BEZDİRDİNŞİMDİ AÇARSIN BİR ŞİŞEBİR GÜZEL İÇERSİN GEÇMİŞEDERKEN KAFALAR DA GÜZELLEŞTİKÇEŞUURSUZ BİR AĞLAMAK BİR NEŞEAL SANA ETTİKLERİNİN BEDELİAL SANA ÇEKTİKLERİMİN EDERİAĞZINA EN ACI KIRMIZI BİBERİSÜRMELİ O DİL Bİ YANSIN BAKALIMAL SANA AYRICALIĞIN AĞA BABASIAL BUNU DA YAKARSIN AHA KINASICİNSİ CİBİLLİYETİ ÇENESİ KURUYASIGÖNÜL BU SANA KONDU NE YAPALIMHANİ HAKSIZ DA SAYILMAZSINDÜRTMESELER AYILMAZSINSİSTEMİN İŞİ BU İMAJ SATMAKSENİ SEN BİLE TANIYAMAZSINNEYİ NEDEN YAPTIĞIN BELLİASLINDAKIZMAMAM GEREKLİAMA KALIRSAM DA KALDIRAMAMSENİ TRİBÜNLER DELİRTTİŞİMDİ AÇARSIN BİR ŞİŞEBİR GÜZEL İÇERSİN GEÇMİŞEDERKEN KAFALAR DA GÜZELLEŞTİKÇEŞUURSUZ BİR AĞLAMAK BİR NEŞEAL SANA ETTİKLERİNİN BEDELİAL SANA ÇEKTİKLERİMİN EDERİAĞZINA EN ACI KIRMIZI BİBERİSÜRMELİ O DİL Bİ YANSIN BAKALIMAL SANA AYRICALIĞIN AĞA BABASIAL BUNU DA YAKARSIN AHA KINASICİNSİ CİBİLLİYETİ ÇENESİ KURUYASIGÖNÜL BU SANA KONDU NE YAPALIM