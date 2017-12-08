Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!

Albüm hazırlığında olan Gülben Ergen öncesinde hayranlarına bir sürpriz yapıp 'single' çıkardı. Ergen'in 'Yansın Bakalım' isimli şarkısı bugün raflardaki yerini aldı.

Müzik - 08.12.2017 10:40
Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!
Gülben Ergen'in yeni şarkısı "Yansın Bakalım" 'single'ı piyasaya çıktı. Sezen Aksu imzalı şarkısına çok güvendiğini söyleyen Gülben Ergen "Sezen'in uğuruna inanıyorum. 'Yansım Bakalım'ı ilk dinlediğimde o kadar sevdim ki hemen dinleyiciyle buluşturmak istedim"



Bugün piyasaya çıkan şarkının klibini ve fotoğraflarını Nihat Odabaşı‘nın çekti. “Yansın Bakalım” şarkısının düzenlemesi ise Okay Barış yaptı.


YANSIN BAKALIM'IN SÖZLERİ ŞÖYLE:

DELİ GİBİ BİR ŞEYDİN HER ZAMAN

İLLA FARKLI, ÖZEL OLUCAN

VARSA VARDIR YOKSA YOK

KARİZMAYI BÖYLE ÇİZDİRDİN

NE KENDİNE FAYDAN DOKUNDU

NE BANA BİR AN HUZUR VERDİN

NASIL BİR VAKAYSAN ARTIK

CANIMDAN BEZDİRDİN

ŞİMDİ AÇARSIN BİR ŞİŞE

BİR GÜZEL İÇERSİN GEÇMİŞE

DERKEN KAFALAR DA GÜZELLEŞTİKÇE

ŞUURSUZ BİR AĞLAMAK BİR NEŞE

AL SANA ETTİKLERİNİN BEDELİ

AL SANA ÇEKTİKLERİMİN EDERİ

AĞZINA EN ACI KIRMIZI BİBERİ

SÜRMELİ O DİL Bİ YANSIN BAKALIM

AL SANA AYRICALIĞIN AĞA BABASI

AL BUNU DA YAKARSIN AHA KINASI

CİNSİ CİBİLLİYETİ ÇENESİ KURUYASI

GÖNÜL BU SANA KONDU NE YAPALIM

HANİ HAKSIZ DA SAYILMAZSIN

DÜRTMESELER AYILMAZSIN

SİSTEMİN İŞİ BU İMAJ SATMAK

SENİ SEN BİLE TANIYAMAZSIN

NEYİ NEDEN YAPTIĞIN BELLİ

ASLINDAKIZMAMAM GEREKLİ

AMA KALIRSAM DA KALDIRAMAM

SENİ TRİBÜNLER DELİRTTİ


ŞİMDİ AÇARSIN BİR ŞİŞE

BİR GÜZEL İÇERSİN GEÇMİŞE

DERKEN KAFALAR DA GÜZELLEŞTİKÇE

ŞUURSUZ BİR AĞLAMAK BİR NEŞE

AL SANA ETTİKLERİNİN BEDELİ

AL SANA ÇEKTİKLERİMİN EDERİ

AĞZINA EN ACI KIRMIZI BİBERİ

SÜRMELİ O DİL Bİ YANSIN BAKALIM

AL SANA AYRICALIĞIN AĞA BABASI

AL BUNU DA YAKARSIN AHA KINASI

CİNSİ CİBİLLİYETİ ÇENESİ KURUYASI

GÖNÜL BU SANA KONDU NE YAPALIM

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