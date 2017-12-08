Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!

Bugün piyasaya çıkan şarkının klibini ve fotoğraflarını Nihat Odabaşı‘nın çekti. “Yansın Bakalım” şarkısının düzenlemesi ise Okay Barış yaptı.
YANSIN BAKALIM'IN SÖZLERİ ŞÖYLE:
DELİ GİBİ BİR ŞEYDİN HER ZAMAN
İLLA FARKLI, ÖZEL OLUCAN
VARSA VARDIR YOKSA YOK
KARİZMAYI BÖYLE ÇİZDİRDİN
NE KENDİNE FAYDAN DOKUNDU
NE BANA BİR AN HUZUR VERDİN
NASIL BİR VAKAYSAN ARTIK
CANIMDAN BEZDİRDİN
ŞİMDİ AÇARSIN BİR ŞİŞE
BİR GÜZEL İÇERSİN GEÇMİŞE
DERKEN KAFALAR DA GÜZELLEŞTİKÇE
ŞUURSUZ BİR AĞLAMAK BİR NEŞE
AL SANA ETTİKLERİNİN BEDELİ
AL SANA ÇEKTİKLERİMİN EDERİ
AĞZINA EN ACI KIRMIZI BİBERİ
SÜRMELİ O DİL Bİ YANSIN BAKALIM
AL SANA AYRICALIĞIN AĞA BABASI
AL BUNU DA YAKARSIN AHA KINASI
CİNSİ CİBİLLİYETİ ÇENESİ KURUYASI
GÖNÜL BU SANA KONDU NE YAPALIM
HANİ HAKSIZ DA SAYILMAZSIN
DÜRTMESELER AYILMAZSIN
SİSTEMİN İŞİ BU İMAJ SATMAK
SENİ SEN BİLE TANIYAMAZSIN
NEYİ NEDEN YAPTIĞIN BELLİ
ASLINDAKIZMAMAM GEREKLİ
AMA KALIRSAM DA KALDIRAMAM
SENİ TRİBÜNLER DELİRTTİ
ŞİMDİ AÇARSIN BİR ŞİŞE
BİR GÜZEL İÇERSİN GEÇMİŞE
DERKEN KAFALAR DA GÜZELLEŞTİKÇE
ŞUURSUZ BİR AĞLAMAK BİR NEŞE
AL SANA ETTİKLERİNİN BEDELİ
AL SANA ÇEKTİKLERİMİN EDERİ
AĞZINA EN ACI KIRMIZI BİBERİ
SÜRMELİ O DİL Bİ YANSIN BAKALIM
AL SANA AYRICALIĞIN AĞA BABASI
AL BUNU DA YAKARSIN AHA KINASI
CİNSİ CİBİLLİYETİ ÇENESİ KURUYASI
GÖNÜL BU SANA KONDU NE YAPALIM