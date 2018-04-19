Magazin - 19.04.2018 15:47

Gülben Ergen'den flaş hamle! Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis cezası!

Gülben Ergen daha önce Seren Serengil'in koruma kararını ihlal ettiği gerekçesi ile şikayetçi olmuş ve Seren Serengil 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Serengil, Bakırköy Kadıncezaevi'nde 3 gün hapis yatmıştı. Gülben Ergen 2017 yılının Ekim ayında bir TV programında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesi ile Erol Köse hakkında 3 ay koruma kararı aldırtmıştı. Gülben Ergen, Erol Köse'nin TV programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurmuştu.Geçtiğimiz günlerde mahkeme Gülben Ergen'i haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verilmiştir. Erol Köse, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gülben Ergen'den özür diledi.