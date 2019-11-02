Gülben Ergen'den Gülşen'in açıklamasına yanıt!

Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Gülşen'nin yaptığı 'oyunculuk' açıklamasına yanıt verdi.Gülşen, geçtiğimiz günlerde oyunculuk hayatına atılan şarkıcılar için "Oyunculuğa sıcak bakmıyorum. Küçük bir rol olabilir. Uzun vadeli bir şey olması, bu işin eğitimini alan insanlara saygısızlık bence... Herkes iyi bildiği işleri yapmalı. İnsanlar özgür ve istediğini yapabilir ama ben şarkı söylerken iyi hissediyorum." demişti.Gülben Ergen, Gülşen'in bu sözlerine "Katılmıyorum. Bu anlamda çok doğru örnekler var. Mesela Kutsi, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatleıses ve ben de dahil..." cevabını verdi.