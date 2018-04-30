Gülben Ergen ile Burak Törer ilk kez görüntülendi!

Magazin - 30.04.2018 17:03

Gülben Ergen: Kimseye verilmeyecek hesabım yok!

Burak Törer'den ilk paylaşım geldi!

Aşkın fotoğrafını paylaştı!

Gülben Ergen ile Burak Törer'in aşkı bu ay başında ortaya çıkmıştı. İkili aşk yaşadıklarını kabul etmiş ve Gülben Ergen, "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum” açıklamasında bulunmuştu.Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Burak Törer, Instagram sayfasından el ele fotoğraflarını paylaşarak altına şu yorumu yapmıştı:"İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!"Gülben Ergen ile Burak Törer bugün ilk defa birlikte görüntülendi. Sıkışan trafikte magazin muhabirlerine yakalanan çift gazetecilerin kandilini kutladı. Sorulara ise yanıt vermedi.