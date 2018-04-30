Gülben Ergen ile Burak Törer ilk kez görüntülendi!

Gülben Ergen: Kimseye verilmeyecek hesabım yok!
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Burak Törer, Instagram sayfasından el ele fotoğraflarını paylaşarak altına şu yorumu yapmıştı:
"İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!"
Burak Törer'den ilk paylaşım geldi!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER!
Gülben Ergen ile Burak Törer bugün ilk defa birlikte görüntülendi. Sıkışan trafikte magazin muhabirlerine yakalanan çift gazetecilerin kandilini kutladı. Sorulara ise yanıt vermedi.
Aşkın fotoğrafını paylaştı!