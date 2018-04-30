Gülben Ergen ile Burak Törer ilk kez görüntülendi!

Gülben Ergen ile Burak Törer bugün gazeteciler tarafından ilk kez görüntülendi.

Magazin - 30.04.2018 17:03
Gülben Ergen ile Burak Törer ilk kez görüntülendi!
Gülben Ergen ile Burak Törer'in aşkı bu ay başında ortaya çıkmıştı. İkili aşk yaşadıklarını kabul etmiş ve Gülben Ergen, "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum” açıklamasında bulunmuştu.

Gülben Ergen: Kimseye verilmeyecek hesabım yok!

Gülben Ergen: Kimseye verilmeyecek hesabım yok!



Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Burak Törer, Instagram sayfasından el ele fotoğraflarını paylaşarak altına şu yorumu yapmıştı:

"İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!"

Burak Törer'den ilk paylaşım geldi!

Burak Törer'den ilk paylaşım geldi!



İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER!

Gülben Ergen ile Burak Törer bugün ilk defa birlikte görüntülendi. Sıkışan trafikte magazin muhabirlerine yakalanan çift gazetecilerin kandilini kutladı. Sorulara ise yanıt vermedi.

Aşkın fotoğrafını paylaştı!

Aşkın fotoğrafını paylaştı!
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