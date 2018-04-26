Gülben Ergen, Erol Köse'yi affetti!
Gülben Ergen, Seren Serengil'den sonra Erol Köse'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırmıştı. Erol Köse ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gülben Ergen'den özür dilemişti. Erol Köse'nin özür dilemesi üzerine Gülben Ergen davayı geri çektiğini açıkladı.
Magazin - 26.04.2018 11:45
Gülben Ergen 2017 yılının Ekim ayında bir TV programında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesi ile Erol Köse hakkında 3 ay koruma kararı aldırtmıştı. Gülben Ergen, Erol Köse'nin TV programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 3 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gülben Ergen'in şikayetini haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verdi. Sonrasında Erol Köse sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak Gülben Ergen'den özür diledi. Bunun üzerine Gülben Ergen davayı geri çektiğini açıkladı.
Gülben Ergen'den özür diledi!İŞTE GÜLBEN ERGEN'İN O AÇIKLAMASI:
Gülben Ergen'den flaş hamle! Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis cezası!
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