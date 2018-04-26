Gülben Ergen, Erol Köse'yi affetti!

Magazin - 26.04.2018 11:45

Gülben Ergen'den özür diledi!

Gülben Ergen'den flaş hamle! Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis cezası!

Gülben Ergen 2017 yılının Ekim ayında bir TV programında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesi ile Erol Köse hakkında 3 ay koruma kararı aldırtmıştı. Gülben Ergen, Erol Köse'nin TV programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 3 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gülben Ergen'in şikayetini haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verdi. Sonrasında Erol Köse sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak Gülben Ergen'den özür diledi. Bunun üzerine Gülben Ergen davayı geri çektiğini açıkladı.