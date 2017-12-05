Gözlük takmak moda mı?

Son günlerde özellikle çalışan kadınların yüzünde gördüğümüz farklı çeşitlerde gözlükler prensipli ve disiplinli kadınları sembolize ediyor. Yani sadece gözleri bozulan değil birçok kadın keyfide olsa dinlendirici gözlükler takıyor. Kimileri gözlük takmayı moda olarak görseler de, bilgisayar ve telefon kullanımı arttıkça yorulan gözler zamanla derecelenmeye başlıyor.

Moda - 05.12.2017 15:37

Araştırmalara göre gözlük takan kadınların daha çekici göründükleri saptanmış. Akıllı, entelektüel ve yaramaz bir imaj verdiği de öne sürülüyor. Bunun sebebi olarak; ilk bakışta iletişimi ve insan ilişkileri arasında bağı kurmaya yarayan gözlerin, gözlükler ardında bir giz sakladığı da ayrı bir fikir olarak ortaya atılmış. İyi seçilmiş bir gözlük yüz hatlarını tamamlayan farklı bir aksesuar olarak da tanımlanıyor. Gözlüğünü düzeltme, sapını çiğneme ya da gözlük çıkartmak hem seksi bulunuyor, hem de daha cool bir hareket olarak karşı tarafa geçiyor. O halde gözlük takmak in!



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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