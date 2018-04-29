Gökçe Bahadır'ın zor anları!

Magazin - 29.04.2018 15:54

Yönetmenine meydan okudu!

Gökçe Bahadır'ın 'Medcezir' performansı!

Yayınladığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük beğenisini kazanan Star TV'deki Ufak Tefek Cinayetler'de Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, dizinin yeni yayınlanacak bölümünde sahne gereği denize girdi.Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü İstanbul Kilyos sahilinde suya giren oyuncu zor anlar yaşadı.''Denizi çok severim ama gerçekten çok soğuktu. Soğuğa çok dayanıklı biri değilim o yüzden benim için çok kolay olmadı. Titreyerek oynadım diyebiliriz. Ama hem yönetmenim hem de benim için o kadar heyecan duyduğumuz bir sahneydi ki en iyisi olsun diye uğraştık. Ekibimiz de sağolsun bana çok yardımcı oldu. Vücudumu sıcak tutmak için özel bir krem sürüldü. Bence böyle sahneler için en önemlisi işini bilen bir ekiple çalışıyor olmak.''