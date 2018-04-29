Gökçe Bahadır'ın zor anları!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Oya’sı Gökçe Bahadır, sahne gereği denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü İstanbul Kilyos sahilinde suya giren oyuncu zor anlar yaşadı.

Magazin - 29.04.2018 15:54
Gökçe Bahadır'ın zor anları!
Yayınladığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük beğenisini kazanan Star TV'deki Ufak Tefek Cinayetler'de Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, dizinin yeni yayınlanacak bölümünde sahne gereği denize girdi.

Yönetmenine meydan okudu!

Yönetmenine meydan okudu!



Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü İstanbul Kilyos sahilinde suya giren oyuncu zor anlar yaşadı.

Gökçe Bahadır'ın 'Medcezir' performansı!

Gökçe Bahadır'ın 'Medcezir' performansı!



Soğuktan oldukça etkilenen oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:


''Denizi çok severim ama gerçekten çok soğuktu. Soğuğa çok dayanıklı biri değilim o yüzden benim için çok kolay olmadı. Titreyerek oynadım diyebiliriz. Ama hem yönetmenim hem de benim için o kadar heyecan duyduğumuz bir sahneydi ki en iyisi olsun diye uğraştık. Ekibimiz de sağolsun bana çok yardımcı oldu. Vücudumu sıcak tutmak için özel bir krem sürüldü. Bence böyle sahneler için en önemlisi işini bilen bir ekiple çalışıyor olmak.''
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Bağlantılar: Gökçe Bahadır

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