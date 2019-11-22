Gigi Hadid ve Zayn Malik yeniden görüşüyorlar!

Gigi Hadid ile Zayn Malik, 10 ay önce 2 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı.26 yaşındaki şarkıcı Zayn Malik'le 24 yaşındaki model Gigi Hadid'in yeniden görüştükleri iddia edildi. 2015 yılından beri bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ikiliye yakın kaynaklar “Birlikte biriktirdikleri çok fazla anıları var. Şimdilik iyi anlaşıyorlar” dedi.