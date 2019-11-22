Gigi Hadid ile Zayn Malik, 10 ay önce 2 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı.
YENİDEN GÖRÜŞÜYORLAR
26 yaşındaki şarkıcı Zayn Malik'le 24 yaşındaki model Gigi Hadid'in yeniden görüştükleri iddia edildi. 2015 yılından beri bir dargın bir barışık ilişki yaşayan ikiliye yakın kaynaklar “Birlikte biriktirdikleri çok fazla anıları var. Şimdilik iyi anlaşıyorlar” dedi.
Gigi Hadid ve Zayn Malik yeniden görüşüyorlar!
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandıran Gigi Hadid ile Zayn Malik'in yeniden görüştükleri iddia edildi.
22.11.2019 12:30 Dünya Magazin