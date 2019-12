Gigi Hadid: "Ölmeyi tercih ederim"

Gigi Hadid ve Zayn Malik yeniden görüşüyorlar!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Condé Nast Traveller dergisine samimi açıklamalarda bulundu.Mesleği sebebiyle sürekli yolculuk yapan Hadid, bu sırada formunu nasıl koruduğu sorusuna "Spor salonuna gidip koşu yapamam, ölmeyi tercih ederim. Çocukluğum dış mekanlarda geçti. Bu nedenle her yere bisikletle giderim ve fırsat buldukça yüzerim." yanıtını verdi.Ünlü model feminist olduğunu bu şekilde açıklamıştı; "Her zaman feministtim çünkü annemin kendi hayatını kontrol altına fazlasıyla aldığını gördüm. Annemle babam boşanmış olsalar da bu durumun negatif yönlerini asla bana yaşatmadılar. Her zaman birbirlerini desteklediler bu da bana annemdeki gücü gösterdi. Genç yaştayken insanlar arasında bir köprü olmak istediğimi anladım. Böylece de feminist olmayı seçtim."