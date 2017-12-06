Genç aşıklar evlenecek!

Magazin - 07.12.2017 01:00

Star TV'deki 'İstanbullu Gelin'in Bade'si Hira Koyuncuoğlu (22) ile Murat'ı (21) Berkay Hardal'ın sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Sevgililer ilişkilerinin birinci yıldönümünü kutladı. Hira Koyuncuoğlu "Yolun en zor ve en güzel ilk aşaması bitti. Şimdi önümüzde kaldı koskoca bir ömür" dedi. Berkay Hardal'ı ailesi ile de tanıştırdı. Genç aşıkların evlenecekleri söyleniyor.