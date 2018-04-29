Gece bakım rutininde neler yapılması gerekiyor?

Gece bakım rutini için yapmanız gerekenler...

Güzellik - 29.04.2018 15:28
Gece bakım rutininde neler yapılması gerekiyor?
Genellikle makyajı gün içerisinde cildimizin daha sağlıklı görünmesini ve cildimizdeki kusurları bir nevi kamufle etmek için bir araç olarak görüyoruz. Bu noktada günlük cilt bakım rutinlerimizi düzenli olarak yaptığımızda minimum düzeyde makyaj uygulayabiliriz.

Cİlt temizliği

Yaptığınız ağır makyajı ıslak mendille çıkarabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsanız. Unutmamalısınız ki cilt 7 kattan oluşmaktadır ve yüzünüze uyguladığınız makyajı unutup uyumak veya saati geldiğinde ilgili temizliği yapmadığınız taktirde cildinizdeki makyaj bir kat aşağı inmektedir. Bu noktada özel gecelerde veya günlük makyajlarınızı akşam veya eve geldiğinizde mutlaka çıkarmalısınız.

Peeling

Özellikle gece bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olan peelingler gün içerisinde pis hava ve cildinize uyguladığınız makyaj kalıntılarını temizlemede birebir. Haftada 2 vey 3 kere cildinize peeling yapmalısınız.

Tonik

Akşam cilt rutininizde peeling uygulamasından sonra cildinizin nefes alması için mutlaka tonik uygulamalısınız. Tonik, gözeneklerinizi sıkıştırarak temizleyecektir.

Göz çevresi kremi

Kadınların korkulu rüyası 'kaz ayakları' kaz ayaklarını cildinizde ne kadar geç görmek istiyorsanız akşam cilt bakımı rutinlerinizde göz çevresi bakımlarınıza da o kadar özen göstermelisiniz. Bu noktada her akşam cilt temizliği, peeling ve tonik uygulamanızdan sonra mutlaka göz çevrenize uygun göz çevresi nemlendirici kremi uygulamanız gerekmektedir.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Samir Nasri'ye 1 yıl futboldan men! Samir Nasri'ye 1 yıl futboldan men!
Çukur turizmi! Çukur turizmi!
Sema Şimşek'ten aşk sürprizi! Sema Şimşek'ten aşk sürprizi!
Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca... Duygu Sarışın'a Çağatay Ulusoy sorulunca...
Metin Hara ayar verdi! Metin Hara ayar verdi!
Can Bonomo ve Öykü Karayel'den 'yüzük' kutlaması! Can Bonomo ve Öykü Karayel'den 'yüzük' ...
Yunus Özdiken o iddiaya yanıt verdi Yunus Özdiken o iddiaya yanıt verdi
İşte Ali Sunal'ın sır gibi sakladığı nişanlısı! İşte Ali Sunal'ın sır gibi sakladığı ...
Deniz Çakır: Beni en çok üzen... Deniz Çakır: Beni en çok üzen...

GÜZELLİK HABERLERİ

  • Kaş alma yöntemleri!
  • Dirsek kararmalarından kurtulabilirsiniz!
  • Hızlı saç uzatma yöntemleri!
  • Takma kirpik kullananların dikkatine!
  • 4 adımda güzelliğinizi öne çıkarın!
  • Çeşitli cilt sorunları için çilek maskesi tarifleri!
  • Tuzlu suyun mucizesi!
  • Mat ojenizi kendiniz yapın!
  • Makyajsız güzel görünmenin yolları
  • Cilt lekelerinden kurtulabilirsiniz! Nasıl mı?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bilirkişi Serenay Sarıkaya'yı haklı buldu!
  • Ayrılık acısını Uzak Doğu'da atlatacak!
  • Cansu Dere'ye gençlik aşısı!
  • Merve Boluğur'un fotoğraf aşkı!
  • Flaş itiraf! "Çaresizlikten oyuncu oldum"
  • 'Aşk ve Mavi'de ayrılık!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Amine Gülşe: Öleceğim günü bilseydim...
Bilirkişi Serenay Sarıkaya'yı haklı buldu!