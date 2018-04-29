Gece bakım rutininde neler yapılması gerekiyor?

Gece bakım rutini için yapmanız gerekenler...

Güzellik - 29.04.2018 15:28

Genellikle makyajı gün içerisinde cildimizin daha sağlıklı görünmesini ve cildimizdeki kusurları bir nevi kamufle etmek için bir araç olarak görüyoruz. Bu noktada günlük cilt bakım rutinlerimizi düzenli olarak yaptığımızda minimum düzeyde makyaj uygulayabiliriz.



Cİlt temizliği



Yaptığınız ağır makyajı ıslak mendille çıkarabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsanız. Unutmamalısınız ki cilt 7 kattan oluşmaktadır ve yüzünüze uyguladığınız makyajı unutup uyumak veya saati geldiğinde ilgili temizliği yapmadığınız taktirde cildinizdeki makyaj bir kat aşağı inmektedir. Bu noktada özel gecelerde veya günlük makyajlarınızı akşam veya eve geldiğinizde mutlaka çıkarmalısınız.



Peeling



Özellikle gece bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olan peelingler gün içerisinde pis hava ve cildinize uyguladığınız makyaj kalıntılarını temizlemede birebir. Haftada 2 vey 3 kere cildinize peeling yapmalısınız.



Tonik



Akşam cilt rutininizde peeling uygulamasından sonra cildinizin nefes alması için mutlaka tonik uygulamalısınız. Tonik, gözeneklerinizi sıkıştırarak temizleyecektir.



Göz çevresi kremi



Kadınların korkulu rüyası 'kaz ayakları' kaz ayaklarını cildinizde ne kadar geç görmek istiyorsanız akşam cilt bakımı rutinlerinizde göz çevresi bakımlarınıza da o kadar özen göstermelisiniz. Bu noktada her akşam cilt temizliği, peeling ve tonik uygulamanızdan sonra mutlaka göz çevrenize uygun göz çevresi nemlendirici kremi uygulamanız gerekmektedir.

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