Galatasaray heyeti, Anıtkabir'de!

Spor - 01.12.2017 16:41

Anıtkabir'de etkinliğe; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Divan Kurulu üyeleri ile öğretim görevlilerinin yanı sıra Galatasaraylı sporcular katıldı. Törende Galatasaray heyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarken, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak ve en yaşlı üye Ali Fuat Diriker, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Anıtkabir özel defteri imzalandı.Törenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi Galatasaray Lisesi 1868 yılında modern eğitime geçti. Önümüzdeki sene de 150'nci yılını kutlayacak. Tabii ki aslında 500 yılı aşkın bir kültürden geliyor Galatasaray. Kutlama programına bu yıldan itibaren başladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ettik. Kutlamalar peşi sıra etkinliklerle 2018 yılının sonuna kadar devam edecek. Bugün de görevimizi Atatürk'ü ziyaret ederek yaptık. Onun yetiştirdiği nesil olarak bize emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde. Güzel bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı.Dursun Özbek basın mensuplarının yarın oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili sorularına ise, "Galatasaray da Beşiktaş da Türkiye'nin medarı iftiharı, iki güzide takımı. 100 yıldan beri oynuyorlar. Bir dostluk maçı olması ve seyredenlere keyif vermesini diliyorum. Herkesi stada bekliyoruz, güzel bir maç olacak. Her iki takım da formda. Ben tabii Galatasaray'a başarılar diliyorum" yanıtını verdi.Galatasaray heyeti daha sonra Ankara'da bulunan Galatasaraylılar Derneği'nde düzenlenen öğle yemeği etkinliğine katıldı.Ankara ziyareti, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries'e yapılan ziyaret ile sona ererken burada Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın; Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ve üyelerinden oluşan bir heyet adına büyükelçiye Galatasaray rozeti takdim etti. (Kaynak: DHA)