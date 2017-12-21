Gala adresini karıştırdılar!

Magazin - 21.12.2017 19:25

Tümer Metin-Gamze Topuz çifti, 'Acı Tatlı Ekşi' filminin Kanyon'da gerçekleşen galasına katıldı. 'Acı Tatlı Ekşi' filminin başlamasına dakikalar kala gala alanına gelen oyuncu Gamze Topuz ile eski futbolcu Tümer Metin, galanın Zorlu AVM'de gerçekleştiğini düşünerek ilk olarak oraya gittiklerini doğru adresi öğrenmeleri sonrası ancak gelebildiklerini kahkahalar içinde anlattı.Kaynak: milliyet.com.tr