Son dönemde futbol kamuoyunun heyecanla takip ettiği transfer gelişmesi, resmiyete döküldü. PSG, Brezilyalı oyuncu için Katalan ekibine oyuncunun serbest kalma bedeli olan 222 milyon Euro'yu ödeyerek, yıldız ismi kadrosuna kattı.
Neymar bu bonservis bedeliyle birlikte futbol tarihinin en pahalı transferi oldu.
DHA
Futbol tarihinin en pahalı transferi Neymar oldu
Barcelona, Neymar'ın 222 milyon Euro'luk bedel karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olduğunu açıkladı.Futbol - 03 Ağustos 2017 20:32
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