Furkan Kızılay, Survivor'ı ziyaret etti!

Furkan Kızılay, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmasının doktoru Doktor Metin Kuş'un da aralarında yer aldığı Survivor ekibi ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle Instagram hesabından paylaştı.27 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından fotoğrafını, "Dominik ziyaretimden güzel bir hatıra" düşerek paylaştı.'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteri ile hayatımıza giren Kızılay, geçen sezon katıldığı 'Survivor'da ünlüler takımında mücadele etmişti.