Funda Arar'ın gençlik özlemi!

Funda Arar, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Uluyazı Kampüsü’nde konser vererek, yüzlerce üniversiteliye müzik şöleni yaşattı.

Magazin - 05.05.2018 10:16

Funda Arar, "Öğrenciliğinizin kıymetini bilin, sonra bu günlerinizi çok arayacaksınız. Allah hepinize hedeflerinize ulaşmayı ve bu ülkeye faydalı bir birey olmayı nasip etsin" sözleriyle başladığı sahnesinde, Hababam Sınıfı'yla özdeşleşen Erkin Koray'ın unutulmaz eseri 'Estarabim'i de seslndirdi.



Yaklaşık iki saat sahneden inmeyen Arar, danslarıyla da üniversite öğrencilerinin beğenisini topladı.



Bir hayranının "Çok güzel dans ediyorsun Funda Abla" sözlerine Arar, "Sen beni bir de gençliğimde görecektin. Gerçi şimdi de fena sayılmam da. Eh yani... Sahneye başlarken söyledim ya. Gençliğinizin kıymetini bilin" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

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