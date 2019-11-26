Funda Arar ve Rihanna pişti oldu!

Funda Arar, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcının konserde giydiği elbise olay oldu.Funa Arar, sahnede fıstık yeşili, derin yırtmaçlı yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Ünlü şarkıcının elbisesini, Rihanna 2014 yılında katıldığı bir ödül töreninde giymişti. İki şarkıcının tarzı da oldukça farklıydı. Derin göğüs ve bacak dekoltesi olan elbiseyi Rihanna değiştirmeden giymeyi tercih ederken Funda Arar, göğüs dekoltesini kapattırdı ve elbisenin altına kısa gümüş bir şort giydi.