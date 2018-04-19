Fulya Zenginer saçlarını neden kestirdi?

Güzel oyuncu Fulya Zenginer, kanser hastası olan kadınlara destek vermek için saçlarını kestirdi.

Magazin - 19.04.2018 11:41
Fulya Zenginer saçlarını neden kestirdi?
Mart ayında annesini kanserden dolayı kaybeden güzel oyuncu Fulya Zenginer, saçlarını kestirerek kanser hastası olan kadınlara bağışladı.

Fulya Zenginer'den annesine duygusal veda!

Fulya Zenginer'den annesine duygusal veda!



Saçım saçın olsun kampanyası sosyal medyada çığ gibi büyümeye devam ediyor. Kanser hastası olan kişilere saçlarını keserek bağışlayan duyarlı insanlar büyük bir destek içerisinde. Başarılı oyuncu Fulya Zenginer de bu kampanyaya destek oldu. Annesini akciğer kanserinden kaybeden güzel oyuncu Zenginer, sosyal medya hesabından saçlarını kestiğine dair paylaşımda bulundu.

Fulya Zenginer: Evlenmek istemiyorum

Fulya Zenginer: Evlenmek istemiyorum



Zenginer, "Saçlarımı bağışladım ve bunu yapmış olmaktan çok mutluyum saçım gittiği kişiye mutluluk sağlık ve güç getirir inşallah. Böyle bir kampanya yaptığınız için iyiliğe güzelliğe vesile olduğunuz için çok teşekkürler muhteşemsiniz @sacimsacinolsun ve canım @ahmetcobain insanlığında da mesleğindeki kadar mükemmeliyetçisin. O da kampanyaya destek oluyor. Umarım daha çok kuaför ve daha çok perukçu destek olur mutluluklar kat kat coğalır. #sacimsacinolsun
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Bağlantılar: Fulya Zenginer

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