Fulin gölgeledi!

Söz ve müziği Fulin'e ait olan Gölgemde Dur'un aranjesi Miraç Kutlu tarafından yapıldı.

Müzik - 22.12.2017 18:25
Fulin gölgeledi!
Silk Way Star yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Fulin, yarı final çekiminden hemen sonra "Gölgemde Dur"un klip çekimi için Bakü'ye hareket etti.

YENİ SİNGLE YENİ BAŞLANGIÇ

Klip Rus yönetmen Ramin Djafarau tarafından 13 saatte çekildi. Klip çekiminden sonra rus basınının yoğun ilgisi ile karşılaşan popçu sorularını cevapladı. Gölgemde Dur; benim uğurum, heyecanım, ilk göz ağrım... Artık hayata eskisi gibi bakmıyorum. Ben, eski ben değilim, bu single ile birlikte yeni yıla yepyeni bir Fulin olarak giriyorum" dedi.
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Bağlantılar: Fulin

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