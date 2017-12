Fular takın havanız değişsin!

Hafta sonu ne giyeceğim, nasıl daha şık olabilirim, her şeyi denedim vs… İşte size kolay şık olmanın önemli bir tüyosu. Fular takmak!

Moda - 22.12.2017 18:12

Kış aylarının ve son dönemin özellikle entelektüel bayanlarının tercihi fular takmak. Giydiğiniz kıyafet ne olursa olsun boynunuza bağladığınız bir fular ile her şey değişebiliyor. Kadınlar ve boyun bölgesi her zaman ilgi çekici ve önemli olmuştur. Özellikle boynu uzun bayanlarda daha da şık duran bu aksesuar, varlığı ile sizi çok da elit gösterebiliyor. İyi seçilmiş ve güzel bağlanan bir fularla olduğunuzdan daha modern görünebiliyor, daha ilgi çekici bir hal alabiliyorsunuz.



Eskiden daha çok çalışan bayanlarda ve özellikle yazarlarda sıklıkla rastladığımız fularlar, şimdi genç, aykırı, kadın, davet, her yerde ve herkeste kullanılıyor. Herhangi bir blue Jean ve tişörtün üzerine dahi kullanıldığında havanız anında değişiyor.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

