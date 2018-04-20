Fi'yi Ti'ye aldılar!

TV Dünyası - 20.04.2018 13:52

Fi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi çekmiş ve geçtiğimiz aylarda yayınlanan final bölümüyle 2 sezon süren yayın hayatına veda etmişti.Fi dizisi şimdi ise bir başka bakış açısıyla yeniden izleyici karşısına geçiyor. Dizi, takıntılı tipleriyle komedi içeren eğlenceli bir bakış açısıyla ''Ti'' adı ile ele alınıyor. Ciddi konuların titizlikle işlendiği, takıntılı ve ilginç karakterlerin ünlü oyuncularda vücut bulduğu Ay Yapım imzalı ''Fi''dizisinden yola çıkarak hazırlanan parodi “Ti”, 10’ar dakikalık bölümler halinde mini dizi şeklinde, genç yönetmen Evliya Çelebi tarafından yazılıp, yönetiliyor.Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin canlandırdığı Can Manay, Duru Durulay, Deniz, Eti gibi ilginç Fi karakterleri, Ti’de Tan Malay, Dudu Dudulay, Enis, Ülker gibi isimlerle karşımıza çıkıyor. Bu defa Evliya Çelebi, Ebru Yıldız, İlhan Soner Şalap, Arda Kıral, Aşkın Çağla Çelebi gibi oyuncuların canlandırdığı parodi tipler dizideki oyunculara benzerliğiyle de ilgi çekiyor. Dizinin görüntü yönetmenliğini ise Mustafa Ekinci üstleniyor.İlk bölümünün 3 Mayıs günü yayınlanacak olan Ti dizisinin ilk fragmanı da internet üzerinden yayınlandı. Fi dizisinde bardak bardak su içen Can Malay’ın, Ti’de Tan Malay olarak damacanayı kafaya diktiği görülüyor.Ortalama 10’ar dakikalık bölümler halinde hazırlanan Ti’nin ilk sezonu 4 bölümden oluşacak.“Ti “Bir Fi Parodisi” ilk bölümüyle 3 Mayıs’ta başlıyor.