Fikret Orman ile Özlem Kaymaz ayrıldı!

Magazin - 01.07.2018 16:19

Fikret Orman ile Özlem Kaymaz'ın romantik tatili!

Özlem Kaymaz ilk kez Fikret Orman'la fotoğraf paylaştı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile yaklaşık 2 aydır aşk yaşıyordu. Fikret Orman ile Özlem Kaymaz, geçtiğimiz ay Esra Erol'un doğum gününe el ele gelmişti. Çift, geçtiğimiz ay ilk tatillerini Bodrum'da yapmışlar, sonrasında da Artvin'e gitmişlerdi. Birbirlerine çok yakıştırılan Özlem Kaymaz ve Fikret Orman, geçtiğimiz ay dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos'un Atina'da verdiği konsere katılmıştı. İkilinin dolu dizgin aşkının evlilikle taçlanması bekleniyordu. Ancak Fikret Orman ile Özlem Kaymaz, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. İkili, ayrılıkları hakkında sessizliğini koruyor.