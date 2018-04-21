Fi'deki karakterler neyi temsil ediyor?

Magazin - 21.04.2018 12:20

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) nisan ayı kahvaltı toplantısının konuğu yazar ve psikolog Azra Kohen oldu. “Aeden” ve diziye de uyarlanan “Fi”, “Çi”, “Pi” roman serisinin yazarı Kohen, etkinlikte kitapları ve “Fi” dizisi üzerine açıklamalar yaptı.Puhu Tv'de yayınlanmış olan ''Fi'', ''Çi'' dizisindeki karakterler hakkında çarpıcı açıklamalalarda bulunan Azra Kohen, “Fİ”, “Çİ”, “Pİ”nin karakterlerini 12 burçtan aldım. Her karakter bir burcu yansıtır. Çok tasvip etmesem de Amerikan Psikayatri Derneği’nin ortaya çıkardığı bir psikolojik rahatsızlıklar kitabı var. “Fi”, “Çi”, “Pi”de her bir burç bir karakter bozukluğunu temsil eder. Dünyanın en başarılı insanları takıntılı kişilik bozukluğuna sahip olan insanlardır. ABD’de takıntılı kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar işe alınıyor. Çünkü bir işi en mükemmel yerine getirebilecek kişilerdir.''Dizinin Azra Kohen'in isteği üzerine erken final yapması herkesi hüsrana uğratmıştı. Kohen bununla ilgili şu şekilde açıklamada bulundu: “Fi” çok güzel bir diziydi. İyi yapıldı. Üzerine çok emek harcandı. Çok iyi bir ekip çalıştı. Yönetmenden oyuncusuna kadar herkes gönlünü koyarak çalıştı, o yüzden minnettarım. Ama hayat tuzaklarla dolu. Ben hayatta daima, ne olursa olsun, asıl önemli olanı unutmadan yaşamaya çalışıyorum. İlk sezonda kitaba uygun bir hikâye işlendi. Ama ikinci sezonda sadece karakterler ve diyaloglar alındı. Kitabı okumayanların benim o hikâyeleri yazmış olduğumu düşünmesini istemedim. Onların daha iyi bildiğini düşündüğü şeyler ile benim daha iyi bildiğimi düşündüğüm şeyler çakışınca dizi bitmek zorunda kaldı.”