Fi yeni sezon Çi'ye sürpriz isim!

Fi yeni sezon Çi ne kadar izlendi?
Azra Kohen'in çok satan ‘Fi Çi Pi’ kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran ‘Fi’nin yeni sezonu Çi' dizisine şu sıralar güzel oyuncu Irmak Ünal’ın katılacağı konuşuluyor.
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Sözcü'de yer alan habere göre Ünal’ın senaryoyu incelediği ve kısa bir sürede kararını açıklayacağı iddia edildi.
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