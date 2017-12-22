Fi yeni sezon Çi'ye sürpriz isim!

TV Dünyası - 22.12.2017 21:55

Fi yeni sezon Çi ne kadar izlendi?

Fi'den servet kazanıyorlar!

"Fi" dizisi ve meşhur limon ağacı!

"Çi"ye sürpriz transfer!

Fİ için yaptığı hazırlıklar boşa gitti!

Serenay Sarıkaya’nın 'Çi' detayı!

Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin paylaştığı Çi isimli diziye güzel oyuncu Irmak Ünal'ın da katılacağı öğrenildi.Azra Kohen'in çok satan ‘Fi Çi Pi’ kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran ‘Fi’nin yeni sezonu Çi' dizisine şu sıralar güzel oyuncu Irmak Ünal’ın katılacağı konuşuluyor.Sözcü'de yer alan habere göre Ünal’ın senaryoyu incelediği ve kısa bir sürede kararını açıklayacağı iddia edildi.