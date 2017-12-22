Fi yeni sezon Çi'ye sürpriz isim!

Geçtiğimiz sezona cesur sahneleriyle damga vuran Fi yeni sezon Çi'ye sürpriz isim katıldı.

TV Dünyası - 22.12.2017 21:55
Fi yeni sezon Çi'ye sürpriz isim!
Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin paylaştığı Çi isimli diziye güzel oyuncu Irmak Ünal'ın da katılacağı öğrenildi.

Fi yeni sezon Çi ne kadar izlendi?

Fi yeni sezon Çi ne kadar izlendi?



Azra Kohen'in çok satan ‘Fi Çi Pi’ kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran ‘Fi’nin yeni sezonu Çi' dizisine şu sıralar güzel oyuncu Irmak Ünal’ın katılacağı konuşuluyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre Ünal’ın senaryoyu incelediği ve kısa bir sürede kararını açıklayacağı iddia edildi.

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