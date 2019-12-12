Fenomen dizi Çukur'dan Almanya çıkarması!

3 sezondur hem reytinglerde, hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ‘Çukur’ dizisi 1. sezon Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleştirdiği çekimlerden sonra, 3. sezonunda da Almanya’ya açıldı. Yeni bölümde Erkan Kolçak Köstendil’in canlandırdığı Vartolu karakterinin İdris Koçovalı’nın katilini öğrenmek için Berlin’e gitmesi ve orada Medet’le (Mustafa Kırantepe) yaşadıkları şimdiden Çukur severler tarafından heyecanla bekleniyor.Berlin’de yapılan çekimlere Almanya’da yaşayan Türkler de büyük ilgi gösterdi. Dizinin ilk bölümünde Paris’teki romantizm dolu sahnelerin ardından bu sefer Berlin’in karanlık sokaklarında Vartolu ve Medet’i heyecan dolu dakikalar bekleyecek. Ziya’nın arkasından Berlin’e giden Vartolu ve Medet, Timsah’ın gönderdiği flash belleğin peşine düşecek. İkilinin karşısına beklemedikleri anda Yunus adında gizemli bir karakter çıkacak.Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!