Fenerbahçe, Baskonia'yı mağlup etti!

Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında karşı karşıya geldi.

Spor - 19.04.2018 11:43
Fenerbahçe, Baskonia'yı mağlup etti!
Rakibi karşısında etkili olan Fenerbahçe, salondan galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya)

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 16, Nunnaly 13, Kalinic 4, Thompson 4, Vesely 13, Melli 5, Sloukas 10, Guduric 5, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 8
Baskonia: Huertas 6, Beaubois 13, Timma 5, Poirier 4, Voigtman 2, Vildoza 12, Janning 11, Diop 4, Shengelia 16, Garino

1. Periyot: 21-11

Devre: 43-26

3. Periyot: 65-52

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 82-73 yenerek 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 20 Nisan Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'in etkili oyunuyla ilk 4 dakika içinde 12-4'lük üstünlük yakaladı. Sert savunmasıyla İspanyol ekibine top kayıpları yaptıran Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği farkı çift hanelere çıkararak 21-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altında Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 22. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 25-11. Hücumda dış şutlarda yüzdeli atışlarına devam eden Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın asistleriyle etkili olduğu oyunda devrenin sonunda farkı 20'ye (43-23) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-26 galip gitti.

Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez ilk yarıda 30 sayının altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda yaptığı savunmayla, normal sezonun en skorer 3. takımı olan İspanyol temsilcisini 26 sayıda tutmayı başardı.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 25. dakika Fenerbahçe Doğuş'un 53-36'lık üstünlüğüyle geçildi. Dış şutlarda etkili olan Baskonia, 29. dakikada farkı 10 sayıya düşürdü: 60-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-52 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle iyi başlayan Baskonia, uzun bir aradan sonra 32. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 65-58. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 75-66 önde girdi. Fenerbahçe Doğuş sahadan 82-73 galip ayrıldı.
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