Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a sert çıkış!

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Seren Yereli'yi eleştiren Demet Akalın'a tepki gösterdi.

Magazin - 27.04.2018 11:48

Genç oyuncu Seren Yereli gittiği İtalya tatilinden bir video paylaşmıştı. Üzerini çıkaran Yereli'nin "Hava çok sıcaktı, soyundum" sözlerine Demet Akalın tepki göstermişti. Akalın, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor!!! Bazıları da onun kaç gömlek altı..." yorumunda bulunmuştu. Demet Akalın'ın bu sözlerine Fatih Altaylı "Size ne?" diyerek tepki gösterdi. İşte Altaylı'nın o yazısı...



SİZE NE?



GENÇ bir dizi oyuncusu, İtalya’da üstsüz güneşlenmiş.



Türkiye’deki bazı meşhur ablaları bu oyuncuya anında saldırıya geçmişler.



O ablalara sormak isterim, “Size ne?” diye.



Kılık kıyafet bekçisi misiniz?



Edep muhafızı mısınız?



Siz kimsiniz?



Hangi hakla bu konuda ahkâm kesme cüretini elde edersiniz?



Bu hadsizliğinizin gerekçesi nedir!

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