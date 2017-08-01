Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı Fatih dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynayacağı Fatih dizisinin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarının başında gelen dizinin bir yandan Maltepe’deki platoda dekorları kuruluyor, diğer yandan da oyuncu kadrosu için çok titiz bir çalışma yürütülüyor.
Çetin Tekindor’un da rol alacağı gündeme gelen dizide Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerinin Tuba Büyüküstün olacağı iddiası bir süredir sosyal medyada, özellikle fan sitelerinde tartışmalara konu oluyor. Oysa Cesur ve Güzel dizisi haziran ayında final yapan Büyüküstün’ün adının Fatih dizisinin cast listesinde hiç geçmediği öğrenildi.
Kanal D’de ekrana gelecek diziyle ilgili kulislerde ise birçok oyuncunun adı kulaktan kulağa dolaşıyor. Görüşüldüğü konuşulan oyuncular arasında Elçin Sangu ve adı son dönemde Most Prodüksiyon’un Mahinur Ergun’un kaleme aldığı yeni dizisinde geçen Ahmet Mümtaz Taylan da var.
Öte yandan yine sosyal medyada adı konuşulan yıldız oyunculardan Fahriye Evcen’in ise yapım şirketi O3 Medya’yla Fatih dizisi için değil, genel bir toplantı için görüştüğü ortaya çıktı.
Kaynak: medyatava.com
Fahriye Evcen ve Tuba Büyüküstün, Fatih dizisinde mi?
Çekimlerine Ekim ayında başlanması planlanan ve Ocak ayı gibi ekrana gelmesi öngörülen Fatih dizisine Fahriye Evcen ve Tuba Büyüküstün'ün de dahil olduğu iddia edildi.Dedikodu - 02 Ağustos 2017 01:00
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