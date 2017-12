Facebook'ta bunları paylaştıysanız hemen silin!

Bunları özenle Facebook'ta paylaşıyorsanız, başınıza gelebileceklere hazır olun! İşte Facebook'tan silmenizde fayda olan paylaşımlarınız...

21.12.2017

Dünya çapında iki milyarı aşan kullanıcı sayısıyla Facebook, herkesi etkileyebilecek en büyük güçlerden bir tanesi.



Güçlü şeylerle uğraşırken her zaman dikkatli olmakta fayda var.



Facebook, gizliliğinizi büyük bir özenle koruduğunu söylüyor ancak sosyal ağ üzerinde olmasını istemeyeceğiniz ev adresiniz gibi bazı bilgiler de var. İlk hayvanınız, sevdiğiniz albüm gibi bilgiler bazen parolalarınızın içerisinde geçtiğinden ciddi bir güvenlik riski de oluşturabilir.



İşte Facebook'tan silmek isteyeceğiniz 11 şey:



1. Doğum gününüz: Doğum gününüz, adınız ve adresinizle birlikte banka hesabınıza ve kişisel verilerinize ulaşmakta kullanılabilir.



2. Telefon numaranız: Şanslıysanız bir hayran edinebilirsiniz ancak kötü bir senaryoda sizi sürekli arayan bir sapığınız olabilir.



3. "Arkadaşlarınızın" çoğu: Oxford psikoloji profesörü Robin Dunbar'ın teorisine göre insanlar, ortalama 150 kişiyle arkadaşlık yürütebiliyor. İletişim içerisinde olmadığınız arkadaşlarınızı Facebook'tan kaldırarak sosyal medyada daha sağlıklı bir etkileşim sağlayabilirsiniz.



4. Çocuğunuzun veya küçük aile üyenizin fotoğrafları: Çocuğunuzun her anının fotoğrafını paylaşırken ileride neleri görmek isteyeceğini ve istemeyeceğini, gördüğünde neler hissedeceğini düşünün.



5. Çocuğunuzun nerede okula gittiği: Bir cinsel suçluya çocuğunuzun tam yerini vermek ve onu yalnız yakalama fırsatı vermek, yapmak isteyeceğiniz en son şey olsa gerek.



6. Konum hizmetleri: Android ve iPhone'larda bulunan konum hizmetleri, başkalarının nerede olduğunuzu öğrenmesini sağlayabilir. Size zarar vermeye niyetlenen biri varsa, konumunuzu paylaşırken çok dikkat edin veya paylaşmayın.



7. Patronunuz: Firmanızın CEO'su duvarınızda yazdığınız her şeyi görebilir, buna işiniz hakkındaki serzenişleriniz de dahil. Belirli gönderileri CEO'dan gizleyebilirsiniz ama direkt olarak CEO'dan kurtulmak, daha kolay bir iş gibi görünüyor.



8. Konumunuzu etiketlemeyin: Evde konumunuzu paylaşarak ev adresinizi dışarıya verdiğinizi unutmayın.



9. Tatile ne zaman ve nereye gittiğiniz: Bu bilgileri paylaşmanız ve evinize hırsız girmesi halinde sigorta şirketiniz size ödeme yapmayı reddedebilir.



10. İlişki durumunuz: Müthiş ilişkinizi kutlamak istiyorsanız, bunu Facebook'ta yapmayın. Bir gün "ilişkisi var" durumunu "yalnız" olarak değiştirirken, ayrılığın sıkıntısının üzerine iyice kötü hissedebilirsiniz.



11. Biniş kartı fotoğrafları: Tatilinizle övünmenin en iyi yollarından bir tanesi, biletinizin fotoğrafını paylaşmak. Aptal olmadığınızı biliyoruz! Biletin üzerindeki barkodun size has olduğunun muhtemelen farkındasınız. Bu bilgilerle bir yabancı, hakkınızdaki bilgilere ulaşabilir. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

