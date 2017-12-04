Ezgi Mola: Nasıl zoruma gitmişti anlatamam...

8 Aralık’ta vizyona girecek “Maide’nin Altın Günü” filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ezgi Mola, hakkında merak edilenleri BeStyle dergisine anlattı.

Magazin - 05.12.2017 00:05
Ezgi Mola: Nasıl zoruma gitmişti anlatamam...
Tiyatroda “10-11-12” oyunuyla seyirci karşısına çıkan, beyazperdede de “Madie’nin Altın Günü” ile boy göstermeye hazırlanan Ezgi Mola, BeStyle dergisinin aralık sayısına kapak oldu.

Dergideki röportajında hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, kariyerinde istediği yere ulaştığını söyledi: “20 yıldır istediği mesleği profesyonel olarak yapan biri olarak, hem çok şanslı olduğumu hem de bu şansı seçimlerimle zaten kendim yarattığımı düşünüyorum. Ve evet, istediğim yerdeyim.”

Ezgi Mola, mesleğinde yaşadığı hüsranları da anlattı: “İlk çağırıldığım sette, tek söz söylemeden figüranlık yapıp eve dönüşüm büyük bir hüsrandı. 15 yaşındaydım, ‘Mahallenin Muhtarları’ için çağırmışlardı. Gittim, bir masaya oturttular, yarım saat sonra da teşekkür ettiler. Dedim ki ‘Daha tek söz çıkmadı ağzımdan, ne oynayacağım’. Onlar da ‘Bitti, teşekkür ederiz’ dedi. Nasıl zoruma gitmişti anlatamam."

Ezgi Mola, “Evliliğe ya da çocuk konusuna nasıl bakıyorsun?” sorusunu “Çocuk müthiş fikir. Aşırı heyecanlanıyorum çocuk konusuna” diye yanıtladı.

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Bağlantılar: Ezgi Mola, Maide Teyze

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