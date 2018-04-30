Euroleague final four eşleşmeleri belli oldu!

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia’yı 3-1 ile geçti ve Olympaikos’u aynı skorla saf dışı bırakan Zalgiris Kaunas’ın rakibi oldu. CSKA Moskova, Khimki’yi 3-1’lik skorla eledi ve Final Four’a adını yazdırdı. Rus ekibinin rakibi ise Panathinaikos’u aynı skorla geçen Real Madrid oldu.

Spor - 30.04.2018 14:42
Euroleague final four eşleşmeleri belli oldu!
Euroleague’de Final Four Eşleşmeler Şu Şekilde

Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova – Real Madrid

Euroleague’de final four maçları Sırbıstan’da Belgrad’da oynanacak.

Final Four ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ve Real Madrid kozlarını paylaşacağı Final Four maçları, 18 – 20 mayıs tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ile Real Madrid 18 Mayıs’ta karşı karşıya gelecek. Kazananlar 20 Mayıs’ta final oynarken kaybedenler de aynı gün üçüncülük maçı yapılacak.

Stark Arena’da yapılacak organizasyonda yarı final maçları 18 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00 ve 21.00’de oynanacak.
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Bağlantılar: Euroleague Final Four

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