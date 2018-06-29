“Eski Köye Yeni Adet” filminin fragmanı yayınlandı!

Sinema - 29.06.2018 15:31

Senaryosunu ve yönetmenliğini Ferit Karahan ile Gülistan Acet’in üstlendiği, başrollerini Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Nail Kırmızıgül, Haki Biçiçi ve Gülhan Tekin gibi usta oyuncuların paylaştığı “Eski Köye Yeni Adet”, 20 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.Meltem Yılmazkaya, Osman Akça, Muhammed Cangören, Asiye Dinçsoy, Nursel Köse, Gürsü Gür, Güner Özkul, Nilüfer Kılıçarslan, Ali Rıza Kubilay, Ali Rıza Tanyeli ve Derya Karadaş gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı, gülmekten kırıp geçirecek komedinin vizyon tarihi için geri sayım başladı.90'lı yıllarda bir köyde doğum kontrolü için kadınlara spiral takılmasının ardından köyde kadın ve erkekler arasında yaşanan birbirinden komik olayları konu alan filmin fragmanı büyük beğeni topladı.1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır...