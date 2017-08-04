Ersan İlyasova Euro Basket 2017'de yok

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na İtalya'nın Bormio kentinde hazırlanan A Milli Basketbol Takımı'na Ersan İlyasova'dan haber geldi.

Basketbol - 04 Ağustos 2017 11:49
Ersan İlyasova Euro Basket 2017'de yok
Tecrübeli oyuncu, Euro 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli formayı giymeyeceğini açıkladı. İlyasova, resmi sosyal medya hesabından milli takım forması giymiş bir fotoğrafını paylaşarak, "2006 yılından bu yana Basketbol Milli takımının formasını gururla taşımaktayım. Takım arkadaşlarımla beraber, birçok güzel başarıya imza attık. Ancak, bu sene çok yorucu bir sezon geçirdim ve NBA'de uzun süre belirsizliklerle dolu bir süreç geçirdim. Fiziken ve psikolojik olarak Milli takıma katkı sağlayabilecek bir durumda değilim. Bu sebeplerden dolayı, Milli takıma katılmama ihtimalim hakkında Federasyonla son aylarda birçok görüşmemiz oldu. Bu vesileyle, üzülerek belirtmek isterdim ki, bu yaz Milli takımımızda yer alamayacağım. Milli takımımızı bu şampiyonada gönülden destekliyor ve takip ediyor olacağım" açıklamasını yaptı.


KAYNAK: DHA
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