Erkeklerin yatakta ne hoşuna gider?

Yatakta partnerinizi baştan çıkarmanın çeşitli yolları var. Eğer partnerinizi ilişki sırasında memnun etmek istiyorsanız size vereceğimiz önerileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gecce Erkek - 31 Temmuz 2017 22:22

Kadınların ve erkeklerin bedenlerinde çok fazla zevk aldıkları noktalar vardır. Bugün sizlere erkeklerin en çok zevk aldığı noktalardan bahsedeceğiz. Erkekler yatakta nelerden hoşlanıyor, zevk aldıkları noktalar nelerdir? Diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım.



Avuç içi bölgesi

Yatakta erkeğin avucuna parmak uçlarınızla yapacağınız dairesel hareketler hızlı bir şekilde uyarılmasını sağlayacaktır.



Boyun bölgesi

Erkeklerin en çok zevk almaya başladığı yerlerden biri de boyun bölgesidir. Boyun bölgesindeki deri oldukça ince olduğundan daha fazla hislenmesine yardımcı olur. Bu nedenle erkeğin erken uyarılması kaçınılmaz olacaktır.



Ayak bilekleri

Evet, yanlış duymadınız! Ayak bilekleri erkeklerin en çok zevk aldığı noktalardan bir tanesi… Yumuşak dokunuşlarla ayak bileklerine yaptığınız masaj onu oldukça etkileyecektir.



Kulak memesi

Ön sevişmeyi kulak memesine dokunduracağınız minik öpücüklerle daha fazla alevlendirebilirsiniz.



Göğüs uçları

Kadınların uyarıldığı bölgelerden biri olan göğüs uçlarından erkeklerde uyarılmaktadır. Oraya dokunduracağınız ufak tefek öpücükler erkeğin kısa sürede uyarılmasını sağlayacaktır.

Kaynak: milliyet.com.tr

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