Erkeklerin yatakta ne hoşuna gider?

Yatakta partnerinizi baştan çıkarmanın çeşitli yolları var. Eğer partnerinizi ilişki sırasında memnun etmek istiyorsanız size vereceğimiz önerileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gecce Erkek - 31 Temmuz 2017 22:22
Erkeklerin yatakta ne hoşuna gider?
Kadınların ve erkeklerin bedenlerinde çok fazla zevk aldıkları noktalar vardır. Bugün sizlere erkeklerin en çok zevk aldığı noktalardan bahsedeceğiz. Erkekler yatakta nelerden hoşlanıyor, zevk aldıkları noktalar nelerdir? Diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım.

Avuç içi bölgesi
Yatakta erkeğin avucuna parmak uçlarınızla yapacağınız dairesel hareketler hızlı bir şekilde uyarılmasını sağlayacaktır.

Boyun bölgesi
Erkeklerin en çok zevk almaya başladığı yerlerden biri de boyun bölgesidir. Boyun bölgesindeki deri oldukça ince olduğundan daha fazla hislenmesine yardımcı olur. Bu nedenle erkeğin erken uyarılması kaçınılmaz olacaktır.

Ayak bilekleri
Evet, yanlış duymadınız! Ayak bilekleri erkeklerin en çok zevk aldığı noktalardan bir tanesi… Yumuşak dokunuşlarla ayak bileklerine yaptığınız masaj onu oldukça etkileyecektir.

Kulak memesi
Ön sevişmeyi kulak memesine dokunduracağınız minik öpücüklerle daha fazla alevlendirebilirsiniz.

Göğüs uçları
Kadınların uyarıldığı bölgelerden biri olan göğüs uçlarından erkeklerde uyarılmaktadır. Oraya dokunduracağınız ufak tefek öpücükler erkeğin kısa sürede uyarılmasını sağlayacaktır.
Kaynak: milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası
  • Aleyna Tilki'nin klibi Britney Spears’ın taklidi mi?
  • Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu
  • Sevda Demirel: Hande Ataizi'ne bugün olsa yine o tokadı atarım
  • 40 derece sıcakta böyle giyindi

Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası

GECCE ERKEK HABERLERİ

  • Erkeklerin zevk noktaları neler?
  • Erkekler neden evlenmek istemez
  • Erkeklere göre en erotik...
  • Erkekleri cinsellik korkutan...
  • Erkeklerden seks tüyoları...
  • Erkeklerin boşalma süresi...
  • Fazla ağırlık ona sebep oluyor
  • Uyku apnesi erkeklerde daha çok
  • Erkeklerin seks endişeleri
  • Su şakaları hayatınızı karartmasın

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!
  • Berkay baba oldu!
  • Adem Kılıççı ve Tuğçe Melis Demir aşk mı yaşıyor?
  • Pelin Akil ve Anıl Altan tatilde aşk tazeledi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eser West ve Acun Ilıcalı buluşması!
  • Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?
  • Murat'ın sabah şekeri!
Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!