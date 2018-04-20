Erhan Çelik'ten ilan-ı aşk!

Sedef Orman'la Selami Şahin konserine giden Erhan Çelik, sahneye çıkarak Sedef Orman için "Tapılacak Kadınsın" isimli şarkıyı istedi.

Magazin - 20.04.2018 05:00
Erhan Çelik'ten ilan-ı aşk!
Erhan Çelik önceki akşam sevgilisi Sedef Orman'la birlikte Selami Şahin'i dinlemeye gitti. Selami Şahin konserin bir bölümünde Erhan Çelik'i sahneye davet etti. Çelik sahneye çıkınca bir anısını anlattı ve sonunda da Sedef Orman'ı işaret ederek “Selami Abi ‘Tapılacak Kadınsın’ı söyler misin? Şurada oturan kadın için" ifadelerini kullandı.

Erhan Çelik yeni ilişkisi için konuştu!

Erhan Çelik yeni ilişkisi için konuştu!



Erhan Çelik'in anısı şöyle:

“Sene 1994. Genel seçimlerden çıkıp, Selami Şahin’i dinlemeye gitmişiz. İlk gazino tecrübem. Kendimi en son masanın üzerinde ‘Selamiii, Tapılacak Kadınsın’ı söyle’ diye bağırırken buldum.”

Çelik aynı şarkıyı bu kez sevgilisi için istedi: “Selami Abi ‘Tapılacak Kadınsın’ı söyler misin? Şurada oturan kadın için.”

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Bağlantılar: Erhan Çelik, Sedef Orman

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