Erhan Çelik’in yeni aşkı!

Haber spikeri Erhan Çelik ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman yeni bir aşka yelken açtı.

Sosyete - 04.12.2017 11:14
Erhan Çelik’in yeni aşkı!
Erhan Çelik ile Sedef Orman'ın (Zaim) aşkı birkaç hafta önce başladı. Bir etkinlikte tanışan ikilinin birbirlerinin telefonunu aldıkları, kısa süren mesajlaşmadan sonra da buluşmaya başladıkları öğrenildi.


Erhan Çelik'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Twitter hesabından yaptığı "Her şeyden geçip sedef kaplı bir hayatta biriktirmeye başladığım umutlarım var artık. Hayatı öğreten herkesin öğretmenler gününü kutlarım" şeklindeki paylaşımı da bu aşkı doğrular nitelikte.

Erhan Çelik'in "Sedef kaplı bir hayat" benzetmesi Sedef Orman'a bir gönderme olarak algılandı. Çiftin samimi şekilde görüntülendiği fotoğrafın da bir davette çekildiği konuşuluyor.

Sedef Orman'ın yakın çevresi bu aşkı "Evet, görüşüyorlar henüz çok yeni bir ilişkideler" ifadesiyle doğruladı. (Kaynak: cnnturk.com)

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Bağlantılar: Erhan Çelik, Sedef Orman

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