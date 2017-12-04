Erhan Çelik’in yeni aşkı!

Sosyete - 04.12.2017 11:14

Erhan Çelik ile Sedef Orman'ın (Zaim) aşkı birkaç hafta önce başladı. Bir etkinlikte tanışan ikilinin birbirlerinin telefonunu aldıkları, kısa süren mesajlaşmadan sonra da buluşmaya başladıkları öğrenildi.Erhan Çelik'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Twitter hesabından yaptığı "Her şeyden geçip sedef kaplı bir hayatta biriktirmeye başladığım umutlarım var artık. Hayatı öğreten herkesin öğretmenler gününü kutlarım" şeklindeki paylaşımı da bu aşkı doğrular nitelikte.Erhan Çelik'in "Sedef kaplı bir hayat" benzetmesi Sedef Orman'a bir gönderme olarak algılandı. Çiftin samimi şekilde görüntülendiği fotoğrafın da bir davette çekildiği konuşuluyor.Sedef Orman'ın yakın çevresi bu aşkı "Evet, görüşüyorlar henüz çok yeni bir ilişkideler" ifadesiyle doğruladı. (Kaynak: cnnturk.com)